Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре показала шанувальницям варіант стильного аутфіту. Її новий образ не лише трендовий, а й надзвичайно спокусливий.

Артистка не припиняє диктувати тренди українським модницям. Ледь не щодня на особистій сторінці в інстаграмі вона показує понад 5-мільйонній аудиторії підписнисків різноманітні трендові образи.

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Новий look Насті Каменських

NK вкотре влаштувала домашню фотосесію. У просторій світлій кімнаті вона позувала у красивій білій майці з оригінальним низом та чорних обтислих лосинах. Таке вбрання гарно підкреслило фігуру популярної виконавиці та її звабливі форми.

Стильний look Каменських доповнила великими сережками-кільцями. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, які є невід'ємною частиною її образу. Відомо, що Настя обожнює експериментувати з макіяжем. Вона вміє робити мейк-ап не гірше за професійних візажистів і щоразу вражає ним шанувальників.

Знаменитість вирішила нанести на повіки темні тіні у коричневих відтінках та ледь помітну стрілочку, яка візуально збільшила очі. Таким чином NK підкреслила виразний погляд. Губи зірка нафарбувала нюдовим блиском, чим додала своєму аутфіту ніжності та жіночності.



Настя Каменських у майці та лосинах / Instagram / @kamenskux



Зухвала Настя Каменських / Instagram / @kamenskux