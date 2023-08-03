Свекровь будет в восторге: лучшая невестка по знаку зодиака

Безусловно, каждая мать мечтает о самом лучшем для своего сына. Так что надеется, что ее невестка будет идеальной.

Среди других астрологи выделили Водолея, Тельца и Козерога. Рожденные под этими знаками будут лучшими невестками, передает 24 Канал.

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Водолей

Представительницы этого знака отзывчивы и ответственны. Семья для них на первом месте. Этим женщинам важно иметь хорошие отношения с родителями мужчины. Поэтому нередко между свекровью и невесткой-Водолеем царит настоящая идиллия.

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Телец

Представительницы этого знака спокойны и ненавидят истерику. Они хорошие хозяйки и легко уживаются в одном доме со свекровью.

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Козерог

Женщины-Козероги очень быстро могут стать для родителей мужа как родной дочерью. Они заботливы, а еще прекрасны хозяйками и мамами.

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