Украинская телеведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир переболела COVID-19. Ее борьба с недугом длилась 3 недели.

О возвращении Людмилы Барбир на телеэкраны сообщили на инстаграм-странице программы "Завтрака с 1+1" 25 ноября.

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"Наша любимая ведущая Людмила Барбир вернулась! За три недели лечения Людмила поборола COVID-19 и теперь готова с новыми силами и вдохновением будить всю страну в прямых эфирах "Завтрак с 1 + 1"!" – говорится в заметке.

Для первого прямого эфира после почти месячного перерыва Людмила Барбир надела волшебный брючный костюм цвета фуксии от украинского бренда Vona. Из-под жакета можно увидеть белую базовую блузу, а ее образ был завершен черными туфлями и трендовым украшением на шее в стиле цепочки. Женщина выглядела здоровой и радостной, что вернулась в рабочий ритм.

Всем привет уже из студии "Завтрака с 1+1". Так счастлива вернуться к вам. К счастью, моя история с болезнью уже позади. И это все благодаря правильным установкам врача, заботе родных и вашей поддержке,

– рассказала ведущая в эфире.

Напомним, что положительный результат ПЦР-теста Людмила Барбир получила 11 ноября. Женщина жаловалась на боль в горле, отсутствие запахов и сильную усталость, а также боль в почках, которая оказалась побочным эффектом от инфекции.