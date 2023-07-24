Впереди месяц страсти: любовный гороскоп для Дев и Львов на август

В августе рождаются Львы и Девы. Именно этот месяц идеален для двух знаков.

Амур будет на вашей стороне. Так что часть из вас наконец встретят настоящую любовь.

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Дева

Пора наконец оставить прошлое действительно в прошлом. Впереди счастливая жизнь рядом с любимым человеком. Кстати, астрологи подсказывают, что идеальная пара для Девы – это Козерог или Телец. С ними будет легче выстроить крепкие и гармоничные отношения.

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Лев

В следующем месяце вы наладите отношения с партнером. Впереди очень романтический период, полный страсти. Откройте себя по-новому, любимый человек это оценит. Говорите о своих эмоциях и насладитесь временем проведённым вместе.

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