Украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз поразила поклонников безупречным внешним видом. Она предстала перед камерами в оригинальном желтом костюме.

Катя Осадчая продолжает активные съемки программы "Светская жизнь", которая длительное время была на паузе из-за пандемии коронавируса. Она посещает разнообразные события в изысканных образах. Новый look знаменитости показали на серии фотографий, которые опубликовали на официальной странице программы в инстаграм.

Читайте также Катя Осадчая очаровала сеть редким фото маленького сына

Екатерина побывала на презентации новой пластинки талантливого пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары. Там она сделала фото с музыкантом, а также другими звездными гостями события.

Образ Кати Осадчей

Для мероприятия, которое состоялось в Fairmont Grand Hotel Kyiv, Осадчая выбрала оригинальный костюм лимонного цвета. Наряд состоял из юбки с соблазнительным вырезом на ноге и пиджака на 2 пуговицы. Также ведущая надела черную блузку. Поскольку Катя любит головные уборы, она дополнила свой look красивым беретом белого цвета.

В мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому звезда не забыла о защитной маске. Волосы она уложила в аккуратные и красивые локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

Для просмотра фото листайте вправо