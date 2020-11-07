Українська телеведуча Катя Осадча вкотре вразила шанувальників бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постала перед камерами в оригінальному жовтому костюмі.

Катя Осадча продовжує активні зйомки програми "Світське життя", яка тривалий час була на паузі через пандемію коронавірусу. Вона відвідує різноманітні події у вишуканих образах. Новий look знаменитості показали на серії фотографій, які опублікували на офіційній сторінці програми в інстаграмі.

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Катерина побувала на презентації нової платівки талановитого піаніста-віртуоза та композитора Євгена Хмари. Там вона зробила фото з музикантом, а також іншими зірковими гостями події.

Образ Каті Осадчої

Для заходу, який відбувся у Fairmont Grand Hotel Kyiv, Осадча обрала оригінальний костюм лимонного кольору. Вбрання складалося зі спідниці з спокусливим вирізом на нозі та піджака, що застібався на 2 ґудзики. Також ведуча одягнула чорну блузку. Оскільки Катя полюбляє головні убори, вона доповнила свій look красивим беретом білого кольору.

У світі триває пандемія коронавірусу, тому зірка не забула про захисну маску. Волосся вона вклала в акуратні та красиві локони, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.

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