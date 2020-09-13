Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина проводит уикенд вместе с мужем Тимуром в одном из фешенебельных гостиничных комплексов на Львовщине. Во время прогулки по роскошной территории звезда похвасталась безупречным аутфитом.

Маша не перестает поражать поклонниц элегантными образами. Она каждый раз предстает перед камерами в наряде, который хорошо подчеркивает ее фигуру. А яркие фото публикует на личной инстаграм-странице.

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Звездная супружеская чета Маши Ефросининой и Тимура Хромаева отправилась во Львов на открытие Современного Скульптурного Парка. Это проект, работа над которым продолжалась больше 6 лет. Примерно сорок скульптурных сооружений, расположенных на гектарах земли, подарят невероятные эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

Телеведущая решила не упускать возможности и позировала на фоне невероятно красивой природы. Поскольку погода была теплой и солнечной, она решила выбрать легкий летний look, которым поразила публику.

Стильный look Маши Ефросининой

Маша надела длинное платье лилового цвета с принтом в белый горошек. Наряд был интересного пошива, что сделало образ очень нежным и женственным. Знаменитость дополнила look стильными аксессуарами. Она выбрала маленькую серую сумочку через плечо, которая была красиво задекорирована. Главный акцент сделала на светлом шляпе с цепочкой от известного украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Волосы знаменитость аккуратно уложила, а на лице сделала красивый макияж с акцентом на губах. Завершила аутфит солнцезащитными очками.

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