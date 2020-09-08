Популярная украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина любит одеваться по-настоящему стильно и примеряет на себя дорогие образы, которые поражают поклонников.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина не устает делиться с поклонниками новыми стильными образами. На этот раз она примерила наряды из бренда украинского дизайнера Elena Burenina и опубликовала фото в инстаграме.

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Маша Ефросинина позировала перед камерой, лежа на кресле и откинув голову в сторону. Такая дерзкая поза удачно подчеркнула ее длинные стройные ноги.

Стильный look Маши Ефросининой

Женщина предстала в баклажанной бархатной блузке с бантом от украинского дизайнера Elena Burenina. К слову, это блузка из коллекции Feel Me, философия которой заключается в возвращении телесных контактов и общения между людьми, от которых общество отказалось с появлением смартфонов и онлайн-разговоров.

Образ дополняют широкие белые брюки и черно-белые босоножки на Т-ремешке. Волосы Ефросинина уложила прямо, что привычно для нее. Look завершают массивные кольца с драгоценными камнями и макияж: легкие тени и розовая помада, что удачно сочетается с блузкой.

Немного подзаписали новых "Экзаменов" на откровенность. Вернули формат, где мне тоже нужно ответить на вопрос вместе с главным героем,

– подписала фото Ефросинина.

В комментариях пользователи положительно откликнулись на роскошный образ ведущей. "Нереально красивая", "Класс", "Шикарная", "Какая же вы прекрасная", – пишут поклонники.



Изысканная Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina