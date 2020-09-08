В оксамитовій блузці: Маша Єфросиніна вразила мережу бездоганним образом – фото
Популярна українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна полюбляє одягатися по-справжньому стильно і дозволяє приміряти на собі дорогі образи, які позитивно вражають шанувальників.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна не втомлюється ділитися з шанувальниками новими стильними образами. Цього разу вона приміряла вбрання з бренду української дизайнерки Elena Burenina та опублікувала фото в інстаграмі.
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Маша Єфросиніна позувала перед камерою, лежачи на кріслі та відкинувши голову вбік. Така зухвала поза вдало підкреслила її довгі стрункі ноги.
Стильний look Маші Єфросиніної
Жінка постала в баклажановій оксамитовій блузці з бантом від української дизайнери Elena Burenina. До слова, це блузка з колекції Feel Me, філософія якої полягає в поверненні тілесних контактів та спілкування між людьми, від яких суспільство відмовилось з появою смартфонів та онлайн-розмов.
Образ доповнюють широкі білі штани й чорно-білі босоніжки на Т-ремінці. Волосся Єфросиніна вклала прямо, що звично для неї. Look завершують масивні каблучки з коштовними каменями та макіяж: легкі тіні та рожева помада, що вдало поєднується з блузкою.
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– підписала фото Єфросиніна.
У коментарях користувачі позитивно відгукнулися на розкішний образ ведучої. "Нереально красива", "Клас", "Шикарна", "Яка ж ви прекрасна", – пишуть шанувальники.
Вишукана Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina