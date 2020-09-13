Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна проводить вікенд разом із чоловіком Тимуром в одному із фешенебельних готельних комплексів, що на Львівщині. Під час прогулянки розкішною територією зірка похизувалася бездоганним аутфітом.

Маша не перестає вражати шанувальниць елегантними образами. Вона щоразу постає перед камерами у вбранні, яке гарно підкреслює її фігуру. А яскраві фото публікує на особистій інстаграм-сторінці.

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Зіркове подружжя Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва відправилося до Львова на відкриття Сучасного Скульптурного Парку. Це проєкт, робота над яким тривала понад 6 років. Приблизно сорок скульптурних споруд, розташованих на гектарах землі, подарують неймовірні емоції, які запам'ятаються на все життя.

Телеведуча вирішила не втрачати нагоди і позувала на тлі неймовірно красивої природи. Оскільки погода була теплою та сонячною, вона вирішила обрати легкий літній look, яким вразила публіку.

Стильний look Маші Єфросиніної

Маша одягнула довгу сукню лілового кольору з принтом в білий горошок. Вбрання мало цікаве пошиття, що зробило образ дуже ніжним та жіночним. Знаменитість доповнила look стильними аксесуарами. Вона обрала маленьку сіру сумочку через плече, що була красиво задекорована. Головний акцент зробила на світлому капелюсі з ланцюжком від відомого українського дизайнера Ruslan Baginskiy.

Волосся знаменитість акуратно вклала, а на обличчі зробила красивий макіяж з акцентом на губах. Завершила аутфіт сонцезахисними окулярами.

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