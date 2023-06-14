Все, что нужно знать: как ухаживать за розами летом, чтобы обеспечить цветение
Летом цветет такое множество цветов, что от этой красоты ослепляет глаза. Ведущее место среди них занимают розы, но за ними нужно тщательно следить.
Своим присутствием розы украшают любые участки и значительно улучшают настроение своим садоводам. Ведь когда они расцветают – значит все усилия не напрасны. 24 Канал расскажет, как ухаживать за розами летом.
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Уход за розами летом
Каждое растение требует своевременного и грамотного полива. Вода для роз ни в коем случае не должна быть холодной. Поливать розы лучше под куст, чтобы вода не попадала на листья и бутоны, потому что это может вызвать болезни. Предпочтительно поливать нужно 1-2 раза в неделю.
- Помните, что нужно рыхлить почву у кустов, потому что из-за застоя воды на цветах будет развиваться грибок.
- В течение летнего сезона подкармливаем цветы раствором из суперфосфата и сульфата калия в пропорции 10:10 на 10 л воды. Достаточно будет делать так раз в месяц.
После того как кусты отцвели, все равно важно подкармливать растение. Вносим раствор из 15 г суперфосфата и 10 литров воды. Поливаем под один куст 2 литра смеси.
Суперфосфат / Фото "Супер Агроном"
Мульчировать кусты нужно сразу после посадки. Для этого подойдет солома, торф или перегной. Под слоем мульчи дольше будет задерживаться влага, а корни будут питаться питательными веществами.
Мульчирование роз / Фото Agrostory
Отделка роз от вредителей
- Чаще всего розы в нашей климатической зоне впечатляют инфекционный ожог: появляются черные или красные пятна на стеблях. Больные ветви нужно удалить, а остальные – обработать 1% раствором медного купороса.
Инфекционный ожог / Фото "Энциклопедия роз"
- Ржавчина роз проявляется оранжевыми пятнами, напоминающими ржавчину. Ее можно увидеть, когда становится влажно. Для борьбы со ржавчиной дважды используем 1% раствор бордосской жидкости с промежутком в 10 суток.
Ржавчина роз / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"
- Розы довольно часто страдают от мучнистой росы. Эта болезнь на листьях выглядит так, будто их присыпали мукой. В основном здесь помогут только фунгициды – специальные вещества против развития грибка на растениях.
- На розы часто охотится тля и другие вредители Против нее используем спреи или настои на основе перца чили или чеснока.