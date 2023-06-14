Своим присутствием розы украшают любые участки и значительно улучшают настроение своим садоводам. Ведь когда они расцветают – значит все усилия не напрасны. 24 Канал расскажет, как ухаживать за розами летом.

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Уход за розами летом

Каждое растение требует своевременного и грамотного полива. Вода для роз ни в коем случае не должна быть холодной. Поливать розы лучше под куст, чтобы вода не попадала на листья и бутоны, потому что это может вызвать болезни. Предпочтительно поливать нужно 1-2 раза в неделю.

Помните, что нужно рыхлить почву у кустов, потому что из-за застоя воды на цветах будет развиваться грибок.

у кустов, потому что из-за застоя воды на цветах будет развиваться грибок. В течение летнего сезона подкармливаем цветы раствором из суперфосфата и сульфата калия в пропорции 10:10 на 10 л воды. Достаточно будет делать так раз в месяц.

После того как кусты отцвели, все равно важно подкармливать растение. Вносим раствор из 15 г суперфосфата и 10 литров воды. Поливаем под один куст 2 литра смеси.



Суперфосфат / Фото "Супер Агроном"

Мульчировать кусты нужно сразу после посадки. Для этого подойдет солома, торф или перегной. Под слоем мульчи дольше будет задерживаться влага, а корни будут питаться питательными веществами.



Мульчирование роз / Фото Agrostory

Отделка роз от вредителей

Чаще всего розы в нашей климатической зоне впечатляют инфекционный ожог: появляются черные или красные пятна на стеблях. Больные ветви нужно удалить, а остальные – обработать 1% раствором медного купороса.



Инфекционный ожог / Фото "Энциклопедия роз"

Ржавчина роз проявляется оранжевыми пятнами, напоминающими ржавчину. Ее можно увидеть, когда становится влажно. Для борьбы со ржавчиной дважды используем 1% раствор бордосской жидкости с промежутком в 10 суток.



Ржавчина роз / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"

Розы довольно часто страдают от мучнистой росы. Эта болезнь на листьях выглядит так, будто их присыпали мукой. В основном здесь помогут только фунгициды – специальные вещества против развития грибка на растениях.



Мучнистая роса / Фото Leto.ua

На розы часто охотится тля и другие вредители Против нее используем спреи или настои на основе перца чили или чеснока.



Тля на розах / Фото Good House