Своєю присутністю троянди прикрашають будь-які ділянки й значно покращують настрій своїм садівникам. Адже коли вони розквітають – це означає, що всі зусилля немарні. 24 Канал розповість, як доглядати за трояндами влітку.

Це цікаво Існують певні хитрощі: як досягти пишного цвітіння лілій

Догляд за трояндами влітку

Кожна рослина потребує вчасного й грамотного поливу. Вода для троянд у жодному разі не має бути холодною. Поливати троянди краще під кущ, щоб вода не потрапляла на листя та бутони, бо це може спричинити хвороби. Переважно поливати треба 1-2 рази на тиждень.

Пам'ятайте, що потрібно розпушувати ґрунт біля кущів, бо через застій води на квітах буде розвиватись грибок.

біля кущів, бо через застій води на квітах буде розвиватись грибок. Упродовж літнього сезону підживлюємо квіти розчином з суперфосфату та сульфату калію у пропорції 10:10 на 10 літрів води. Буде достатньо робити так раз на місяць.

Після того, як кущі відцвіли, все одно важливо підживлювати рослину. Вносимо розчин з 15 грамів суперфосфату та 10 літрів води. Поливаємо під один кущ 2 літри суміші.



Суперфосфат / Фото "Супер Агроном"

Мульчувати кущі потрібно одразу після посадки. Для цього підійде солома, торф чи перегній. Під шаром мульчі довше затримуватиметься волога, а – коріння буде живитись поживними речовинами.



Мульчування троянд / Фото Agrostory

Обробка троянд від шкідників

Найчастіше троянди в нашій кліматичній зоні вражає інфекційний опік: з'являються чорні або червонуваті плями на стеблах. Хворі гілки потрібно видалити, а інші – обробити 1% розчином мідного купоросу.



Інфекційний опік / Фото "Енциклопедія троянд"

Іржа троянд проявляється оранжевими плямами, які нагадують іржу. Її можна побачити, коли стає волого. Для боротьби з іржею двічі використовуємо 1% розчин бордоської рідини з проміжком у 10 діб.



Іржа троянд / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"

Троянди доволі часто страждають від борошнистої роси. Ця хвороба на листках виглядає так, ніби їх присипали борошном. Переважно тут допоможуть лише фунгіциди – спеціальні речовини проти розвитку грибка на рослинах.



Борошниста роса / Фото Leto.ua

На троянди часто полює попелиця та інші шкідники. Проти неї використаємо спреї або настої на основі перцю чилі або часнику.



Попелиця на трояндах / Фото Good House