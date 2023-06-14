Своєю присутністю троянди прикрашають будь-які ділянки й значно покращують настрій своїм садівникам. Адже коли вони розквітають – це означає, що всі зусилля немарні. 24 Канал розповість, як доглядати за трояндами влітку.

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Догляд за трояндами влітку

Кожна рослина потребує вчасного й грамотного поливу. Вода для троянд у жодному разі не має бути холодною. Поливати троянди краще під кущ, щоб вода не потрапляла на листя та бутони, бо це може спричинити хвороби. Переважно поливати треба 1-2 рази на тиждень.

  • Пам'ятайте, що потрібно розпушувати ґрунт біля кущів, бо через застій води на квітах буде розвиватись грибок.
  • Упродовж літнього сезону підживлюємо квіти розчином з суперфосфату та сульфату калію у пропорції 10:10 на 10 літрів води. Буде достатньо робити так раз на місяць.

Після того, як кущі відцвіли, все одно важливо підживлювати рослину. Вносимо розчин з 15 грамів суперфосфату та 10 літрів води. Поливаємо під один кущ 2 літри суміші.


Суперфосфат / Фото "Супер Агроном"

Мульчувати кущі потрібно одразу після посадки. Для цього підійде солома, торф чи перегній. Під шаром мульчі довше затримуватиметься волога, а – коріння буде живитись поживними речовинами.


Мульчування троянд / Фото Agrostory

Обробка троянд від шкідників

  • Найчастіше троянди в нашій кліматичній зоні вражає інфекційний опік: з'являються чорні або червонуваті плями на стеблах. Хворі гілки потрібно видалити, а інші – обробити 1% розчином мідного купоросу.


Інфекційний опік / Фото "Енциклопедія троянд"

  • Іржа троянд проявляється оранжевими плямами, які нагадують іржу. Її можна побачити, коли стає волого. Для боротьби з іржею двічі використовуємо 1% розчин бордоської рідини з проміжком у 10 діб.


Іржа троянд / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"

  • Троянди доволі часто страждають від борошнистої роси. Ця хвороба на листках виглядає так, ніби їх присипали борошном. Переважно тут допоможуть лише фунгіциди – спеціальні речовини проти розвитку грибка на рослинах.


Борошниста роса / Фото Leto.ua

  • На троянди часто полює попелиця та інші шкідники. Проти неї використаємо спреї або настої на основі перцю чилі або часнику.


Попелиця на трояндах / Фото Good House