Своєю присутністю троянди прикрашають будь-які ділянки й значно покращують настрій своїм садівникам. Адже коли вони розквітають – це означає, що всі зусилля немарні. 24 Канал розповість, як доглядати за трояндами влітку.
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Догляд за трояндами влітку
Кожна рослина потребує вчасного й грамотного поливу. Вода для троянд у жодному разі не має бути холодною. Поливати троянди краще під кущ, щоб вода не потрапляла на листя та бутони, бо це може спричинити хвороби. Переважно поливати треба 1-2 рази на тиждень.
- Пам'ятайте, що потрібно розпушувати ґрунт біля кущів, бо через застій води на квітах буде розвиватись грибок.
- Упродовж літнього сезону підживлюємо квіти розчином з суперфосфату та сульфату калію у пропорції 10:10 на 10 літрів води. Буде достатньо робити так раз на місяць.
Після того, як кущі відцвіли, все одно важливо підживлювати рослину. Вносимо розчин з 15 грамів суперфосфату та 10 літрів води. Поливаємо під один кущ 2 літри суміші.
Суперфосфат / Фото "Супер Агроном"
Мульчувати кущі потрібно одразу після посадки. Для цього підійде солома, торф чи перегній. Під шаром мульчі довше затримуватиметься волога, а – коріння буде живитись поживними речовинами.
Мульчування троянд / Фото Agrostory
Обробка троянд від шкідників
- Найчастіше троянди в нашій кліматичній зоні вражає інфекційний опік: з'являються чорні або червонуваті плями на стеблах. Хворі гілки потрібно видалити, а інші – обробити 1% розчином мідного купоросу.
Інфекційний опік / Фото "Енциклопедія троянд"
- Іржа троянд проявляється оранжевими плямами, які нагадують іржу. Її можна побачити, коли стає волого. Для боротьби з іржею двічі використовуємо 1% розчин бордоської рідини з проміжком у 10 діб.
Іржа троянд / Фото "Декоративні садові та кімнатні рослини"
- Троянди доволі часто страждають від борошнистої роси. Ця хвороба на листках виглядає так, ніби їх присипали борошном. Переважно тут допоможуть лише фунгіциди – спеціальні речовини проти розвитку грибка на рослинах.
Борошниста роса / Фото Leto.ua
- На троянди часто полює попелиця та інші шкідники. Проти неї використаємо спреї або настої на основі перцю чилі або часнику.
Попелиця на трояндах / Фото Good House