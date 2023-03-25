В 2021 году украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Впоследствии документ отправили на повторную доработку. Следовательно, до сих пор в Украине ежегодно дважды переводят часы, отмечает 24 Канал.

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Могут ли отменить перевод часов

В Евросоюзе еще с 1996 года продолжаются дискуссии по отмене перехода на летнее и зимнее время. 2021 год должен стать последним годом перевода часов.

Процесс затормозился из-за того, что по территории Евросоюза проходят три часовых пояса, а между отдельными странами нет единства.

Важно Украина перейдет на летнее время: какой будет разница с другими странами

Украина стремится быть частью ЕС, в том числе и в этом вопросе. Уже не один год украинские политики не могут прийти к согласию в вопросе перевода часов – он остается открытым. Поэтому, как и в ЕС, мы ежегодно переходим на летнее и зимнее время.

Почему важен перевод часов

Территория Украины очень большая, поэтому требует перевода часов.

Если оставить зимнее время: в Харькове восход солнца будет в 3:25, а темнеть начнет в 19:47.

в Харькове восход солнца будет в 3:25, а темнеть начнет в 19:47. Если оставить летнее время: в Ужгороде зимой солнце будет сходить в 9:20, а заходить – в 17:38.

Переход на летнее и зимнее время позволяет "урегулировать" эти вопросы, что более комфортно для состояния здоровья людей, рабочего дня.