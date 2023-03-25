У 2021 році український парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий часи. Згодом документ відправили на повторне допрацювання. Відтак досі в Україні щороку двічі переводять годинники, зазначає 24 Канал.

До теми Чому переводять годинники на літній час: історія традиції

Чи можуть скасувати переведення годинників

У Євросоюзі ще з 1996 року тривають дискусії щодо скасування переходу на літній і зимовий часи. 2021 рік мав стати останнім роком переведення годинників.

Процес загальмувався через те, ще територією Євросоюзу проходять три часові пояси, а між окремими країнами немає єдності.

Важливо Україна перейде на літній час: якою буде різниця з іншими країнами

Україна прагне бути частиною ЄС, зокрема й у цьому питанні. Вже не один рік українські політики не можуть дійти згоди у питанні переведення годинників – воно залишається відкритим. Тому наразі, як і в ЄС, ми щороку переходимо на літній і зимовий часи.

Чому важливе переведення годинників

Територія України є дуже великою, тому потребує переведення годинників.

Якщо залишити зимовий час: в Харкові схід сонця буде о 3:25, а темніти почне о 19:47.

в Харкові схід сонця буде о 3:25, а темніти почне о 19:47. Якщо залишити літній час: в Ужгороді взимку сонце сходитиме о 9:20, а заходитиме – о 17:38.

Перехід на літній і зимовий часи дозволяє "врегулювати" ці питання, що комфортніше для стану здоров'я людей, робочого дня.