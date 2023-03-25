Далее в материале 24 Канала узнайте, почему переводят часы и когда возникла такая традиция.

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Почему переводят часы

В 1784 году посол США во Франции Бенджамин Франклин принял решение переводить часы в целях экономии свеч. Однако считают, что изобретение прохожего на летнее время принадлежит англичанину Уильяму Уиллетту.

Британский грамотный Тони Фрэнсис отмечал, что Виллет подумал о пользе смены времени, когда в одно летнее утро прогуливался верхом на коне. Тогда Виллет заметил, что ставни многих домов заперты. И после этого начал в британском парламенте кампанию за принятие закона об изменении времени, чтобы люди не теряли дневной свет. Однако тогда эту идею реализовать не удалось.

Король Эдвард VII не ожидал решения парламента, а объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Впоследствии такие изменения произошли в Виндзоре и Балморале. Так, в Великобритании впервые перешли на летнее время в 1908 году.

Во время Первой мировой войны в летнее и зимнее время перешли в Германии и Австро-Венгрии. В 1918 разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени ввел Конгресс США. Это сделали с целью сбережения топлива, используемого для генерации электрического тока. А в 1966 году в Америке впервые ввели летнее время в мирный период.



Перевод часов / Фото Canva

В Украине впервые перевели часы в 1981 году. Переход на летнее время начали осуществлять согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 № 509. "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Это нужно, прежде всего, для того, чтобы люди быстрее начинали день и дольше работали. А на зимнее время часы переводят, чтобы сэкономить энергию, поскольку световые сутки короткие.

Чтобы легко перейти на летнее время следует каждый день, за неделю до перевода часов, ложиться на 15 минут раньше обычного. Перед сном обязательно проветривайте помещение и отложите гаджеты за час до сна. Чтобы быстро заснуть, не употребляйте кофе поздно вечером. Чтобы утро прошло радостно и энергично – включайте ритмичную музыку и принимайте душ.