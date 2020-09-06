Успешная украинская исполнительница Ирина Билык покорила поклонников ярким аутфитом. На отдыхе в Турции она продемонстрировала яркий look, не оставшийся без внимания ее многотысячной аудитории фанатов.

Артистка отправилась на отдых, где похвасталась роскошным образом. На личной инстаграм-странице она опубликовала кадры, где предстала перед камерой в эффектном наряде.

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Ирина распространила в Сети снимки, на которых она запечатлена, идя по отелю. Певица поразила неожиданной одеждой, которая вызвала большой ажиотаж в сети.

Яркий look Ирины Билык

Звезда в отпуске выбрала красное асимметричное платье, поверх которого надела красный халат-кимоно с широкими рукавами и пестрым принтом. Соединила эксравагантный наряд с босоножками с леопардовым принтом на высокой платформе и каблуке.

Свой аутфит певица дополнила неординарной корной шляпой с цветочным принтом красного цвета. Не забыла и про большие солнцезащитные очки с темными линзами, что является неотъемлемым атрибутом ее летних образов. На лице звезда сделала насыщенный макияж с акцентом на губах, которые накрасила яркой помадой.

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