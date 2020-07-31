Звезды украинского шоу-бизнеса после нескольких месяцев самоизоляции все-таки решились на зарубежные поездки. Большинство из них для летнего отпуска выбрали Турцию. В частности, Ирина Билык отдыхает на фешенебельном курорте вместе с 4-летним сыном.

Артистка решила отправиться на отдых в теплую страну. Солнечные ваннны она принимает на побережье Средиземного моря. Однако Ирина наслаждается жаркими днями не одна, а с сыном Табризом. На личной странице в инстаграме знаменитость показала интересное место, которое они уже успели посетить.

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Звездная мама порадовала потомка и устроила поездку в знаменитый парк развлечений The Land Of Legends. Там есть большое количество разнообразных аттракционов, которые вызывают восторг у малышей. А огромный и один из лучших аквапарков дети еще долго не могут забыть.

Билык воспользовалась случаем и сфотографировалась с Табризом на фоне комплекса. Мама и сын позировали в оригинальном, стильном наряде. Ирина счастлива, что смогла подарить сыночку положительные эмоции.

Однако в заметке она отметила, что, несмотря на все развлечения, когда они находились в парке, Табриз спросил: "Мама, а когда ты купишь мне телефон?". Певица обратилась за советом к подписчикам и спросила, как по их мнению, в таком возрасте ребенок уже может иметь собственный телефон.



Ирина Билык с сыном в Турции / Instagram / @bilyk_iryna

Поклонники артистки поделились опытом в комментариях. Некоторые мамы считают, что чем позже у ребенка появляется телефон, тем лучше. Многие родители покупали первые гаджеты, когда дети шли в школу или вообще в подростковом возрасте. Однако есть и те, кто признались, что уже в 5 лет сыновья и дочери имели собственные смартфоны или планшеты.