Зірки українського шоу-бізнесу після декількох місяців самоізоляції все-таки наважилися на закордонні поїздки. Більшість із них для літньої відпустки обрала Туреччину. Зокрема, Ірина Білик відпочиває на фешенебельному курорті разом із 4-річним сином.

Артистка вирішила відправитися на відпочинок у теплу країну. Сонячні ваннни вона приймає на узбережжі Середземного моря. Проте Ірина насолоджується спекотними днями не сама, а з сином Табрізом. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість показала цікаве місце, яке вони вже встигли відвідати.

Читайте також 4-річний син Ірини Білик позував в образі байкера – зухвалі фото

Зіркова матуся порадувала нащадка та влаштувала поїздку у відомий парк розваг The Land Of Legends. Там є велика кількість різноманітних атракціонів, які викликають захоплення у малечі. А величезний та один із найкращих аквапарків дітки ще довго не можуть забути.

Білик скористалася нагодою на сфотографувалася із Табрізом на тлі комплексу. Мама та син позували в оригінальному, стильному вбранні. Ірина щаслива, що змогла подарувати синочку позитивні емоції.

Проте у дописі вона зазначила, що, незважаючи на усі розваги, коли вони перебували у парку, Табріз запитав її: "Мамо, а коли ти купиш мені телефон?". Співачка звернулася за порадою до підписників та запитала, чи, на їхню думку, у такому віці дитина вже може мати власний телефон.



Ірина Білик з сином у Туреччині / Instagram / @bilyk_iryna

Прихильники артистки поділилися досвідом у коментарях. Деякі матусі вважають, що чим пізніше у дитини з'являється телефон, тим краще. Багато батьків купували перші гаджети, коли діти йшли до школи чи взагалі у підлітковому віці. Проте є й ті, хто зізналися, що вже у 5 років сини та доньки мали власні смартфони або ж планшети.