50-річна українська співачка виховує двох синів – 21-річного Гліба та 4-річного Табріза. Якщо старший син Ірини Білик уникає публічності, то менший з радістю позує на камеру. Хлопчик знявся у кампейні дитячого одягу, поставши у зухвалому образі байкера.

Якщо одні зірки ретельно приховують нащадків від преси та громадськості, то інші часто беруть малюків з собою на світські заходи, аби з дитинства вони звикали до уваги публіки. Схоже, 4-річний син Ірини Білик зовсім не соромиться камер, адже на особистій сторінці в інстаграмі його зіркова мама показала результати кампейну для британського бренду.

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4-річний Табріз знявся для реклами нової колекції дитячого одягу. Зйомки відбувалися в одному зі столичних торгових центрів. Малюк приміряв одразу кілька образів. Позував він на тлі двох великих червоних мотоциклів. Для образу зухвалого байкера сина Ірини Білик одягли в дитячу шкіряну куртку, що виглядало досить епатажно.

Табріз був у захваті від зйомки, уваги стилістів та візажистів й аж ні трохи не знічувався перед камерами. Він демонстрував безліч поз у русі й насолоджувався процесом.

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Ірина Білик поцікавилась у шанувальників, чи варто купувати дітям дорогий брендовий одяг з самого дитинства. Схоже, в гардеробі її меншого сина вистачає речей від іменитих марок. Прихильники переконані, що нащадків варто балувати, якщо в батьків вистачає грошей на їхні забаганки. У коментарях користувачі мережі не приховували свого захоплення хлопчиком та вже встигли напророчити йому модельне майбутнє.

Що відомо про сина Ірини Білик Табріза?

Нагадаємо, що Табріз народився у п'ятому шлюбі співачки з російським продюсером і митцем Асланом Ахмадовим. Малюк з'явився на світ від сурогатної матері. Його батьки не живуть разом, проте офіційно одружені. Тато часто навідує дружину та сина в Україні, а на сімейні проблеми через відстань пара не скаржиться.