Відома українська співачка Ірина Білик побувала на святковій вечірці з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". Вона постала перед телекамерами разом із двома синами та майбутньою невісткою.

Артистка рідко з'являється на публіці разом із родиною. Вона не поширює сімейні фото та не часто ділиться подробицями особистого життя. Проте бувають винятки. На концерт "Світського життя" зірка вирішила завітати з найріднішими. Рідкісною світлиною Ірина поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ірина Білик із синами та майбутньою невісткою

У своєму профілі співачка опублікувала фотографію, де зображена разом із 4-річним сином Табрізом, 21-річним Глібом та його дівчиною Алісою. Поруч із зірковою родиною позує телеведуча Катерина Осадча. Сім'я прийшла привітати Катю з ювілеєм її програми "Світське життя".

Для урочистої події 50-річна виконавиця обрала червоний плащ. Доповнила свій образ чорним капелюхом та масивним намистом. Біляве волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах.

Маленький Табріз постав поруч із зірковою матусею у білій футболці з принтом, чорних джинсах та спортивному взутті. Гліб був одягнений у сорочку, білі штани та чорне взуття. Завершив look неординарною краваткою. Його кохана постала у бордовій сукні з корсетом і чорних туфлях-човниках. Увагу привертає рожеве волосся Аліси та насичений макіяж.



Ірина Білик із синами та майбутньою невісткою / Instagram / @bilyk_iryna