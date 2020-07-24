50-летняя украинская певица воспитывает двух сыновей – 21-летнего Глеба и 4-летнего Табриза. Если старший сын Ирины Билык избегает публичности, то младший с радостью позирует на камеру. Мальчик снялся в кампейне детской одежды, представ в дерзком образе байкера.

Если одни звезды тщательно скрывают детей от прессы и общественности, то другие часто берут детей с собой на светские мероприятия, чтобы с детства они привыкали к вниманию публики. Похоже, 4-летний сын Ирины Билык совсем не стесняется камер, ведь на личной странице в инстаграме его звездная мама показала результаты кампейна для британского бренда.

Горячая тема С двумя сыновьями и будущей невесткой Ирина Билык появилась на публике с семьей – фото

4-летний Табриз снялся для рекламы новой коллекции детской одежды. Съемки проходили в одном из столичных торговых центров. Малыш примерил сразу несколько образов. Позировал он на фоне двух больших красных мотоциклов. Для образа дерзкого байкера сына Ирины Билык одели в детскую кожаную куртку, что выглядело довольно эпатажно.

Табриз был в восторге от съемки, внимания стилистов и визажистов и совсем не стеснялся перед камерами. Он демонстрировал множество поз в движении и наслаждался процессом.

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Ирина Билык поинтересовалась у поклонников, стоит ли покупать детям дорогую брендовую одежду с самого детства. Похоже, в гардеробе ее младшего сына хватает вещей от именитых марок. Поклонники убеждены, что потомков стоит баловать, если у родителей хватает денег на их прихоти. В комментариях пользователи сети не скрывали своего восхищения мальчиком и уже успели предсказать ему модельное будущее.

Что известно о сыне Ирины Билык Табризе?

Напомним, что Табриз родился в пятом браке певицы с российским продюсером и художником Асланом Ахмадовым. Малыш появился на свет от суррогатной матери. Его родители не живут вместе, однако официально женаты. Папа часто посещает жену и сына в Украине, а на семейные проблемы из-за расстояния пара не жалуется.