Успішна українська виконавиця Ірина Білик підкорила прихильників яскравим аутфітом. На відпочинку в Туреччині вона продемонструвала look, що не залишився без уваги її багатотисячної аудиторії фанатів.

Артистка відправилася на відпочинок, де похизувалася розкішним образом. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала кадри, де постала перед камерою в ефектному вбранні.

Читайте також Ірина Білик показала, як відпочиває з сином у Туреччині: яскраве фото

Ірина поширила в мережі знімки, на яких вона зображена, йдучи готелем. Співачка вразила несподіваним одягом, що спричинив неабиякий ажіотаж в мережі.

Яскравий look Ірини Білик

Зірка у відпустці обрала червону асиметричну сукню, поверх якої одягнула червоний халат-кімоно із широкими рукавами і строкатим принтом. Поєднала ексравагантне вбрання із босоніжками з леопардовим принтом на високій платформі і підборах.

Свій аутфіт співачка доповнила неординарним корним капелюком із квітковим принтом червоного кольору. Не забула і про великі сонцезахисні окуляри з темними лінзами, що є невід'ємним атрибутом її літніх образів. На обличчі зірка зробила насичений макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала яскравою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч