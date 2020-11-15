Успешная украинская певица Оля Цибульская продемонстрировала новый дерзкий образ, который прекрасно подойдет для осенних дней. Звезда примерила шубу с леопардовым принтом.

Известная украинская артистка Оля Цибульская охотно делится с поклонниками новыми образами. Очередную серию фотографий в смелом образе певица опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Новый образ Оли Цибульской

Украинская певица позировала, прогуливаясь по улицам осеннего Киева. Она предстала перед камерой в длинной шубе с леопардовым принтом. Под нее звезда надела красное платье, вероятно, мини-платье. Такую одежду певица совместила с яркими ботфортами красного цвета, что удачно подходили к образу.



Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Смелый аутфит дополняли длинные серьги-подвески и красный маникюр. Оля Цибульская уложила короткие волосы в элегантную прическу и завершила образ соответствующим макияжем. Глаза подчеркивали черные стрелки, а губы – глянцевая яркая помада.

В подписи к фото Оля Цибульская размышляла о счастье. Звезда убеждена, что счастье – есть, и оно каждый день.

"Счастье есть. Оно как гранат. Сложно почистить, куча мелких зерен, но, смакуя, получаешь удовольствие. Нет: "Завтра будем счастливы". Не отказывайте себе в этом. Если бы оргазм был вечным, никто бы его не хотел. Так и с счастьем. Собирай его по минутам и смакуй, как капучино на кокосовом", – написала Оля Цибульская.



Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya