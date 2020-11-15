Успішна українська співачка Оля Цибульська продемонструвала новий зухвалий образ, що чудово підійде для осінніх днів. Зірка приміряла шубу з леопардовим принтом.

Відома українська артистка Оля Цибульська залюбки ділиться з шанувальниками новими образами. Чергову серію світлин у сміливому образі співачка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Новий образ Олі Цибульської

Українська співачка позувала, прогулюючись вулицями осіннього Києва. Вона постала перед камерою в довгій шубі з леопардовим принтом. Під неї зірка вдягнула червоне вбрання, ймовірно, мінісукню. Такий одяг співачка поєднала з яскравими ботфортами червоного кольору, що вдало пасували до образу.



Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Сміливий аутфіт доповнювали довгі сережки-підвіски та червоний манікюр. Оля Цибульська вклала коротке волосся в елегантну зачіску та завершила образ відповідним макіяжем. Очі підкреслювали чорні стрілки, а губи – глянцева яскрава помада.

У підписі до фото Оля Цибульська пороздумувала про щастя. Зірка переконана, що щастя – є, і воно є щодня.

"Щастя є. Воно як гранат. Складно почистити, купа дрібних зернят, але, смакуючи, отримуєш задоволення. Нема: "завтра будемо щасливі". Не відмовляй собі в цьому. Якби оргазм був вічним, ніхто б його не хотів. Те саме з щастям. Збирай його по хвилинах і смакуй, як капучіно на кокосовому", – написала Оля Цибульська.



Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya