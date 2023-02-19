3 легкие прически, которые можно делать зимой: видео
В зимнюю погоду девушкам иногда трудно подобрать прическу, которая выглядела бы аккуратно и не испортилась под шапкой или капюшоном. Сохранить укладку в идеальном состоянии вряд ли получится, но достаточно практические прически. Мы подобрали те варианты, с которыми вы будете смотреться эффектно даже зимой.
24 Канал подобрал несколько вариантов "зимних" причесок. Они несложны в исполнении, смотрятся очень красиво и подходят для того, чтобы носить их под шапкой зимой.
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Трендовые локоны с косичками
В тренде легкая халатность и спутанность волос. Идеальным решением для прически является укладка с легкими волнами и с элементами косичек. Тогда ваша прическа будет хорошо держаться сверху, даже под шапкой, а локоны придадут эффектности.
Непривычка косичка с хвостиком
Как вы уже сообразили, косички сейчас в тренде и пользуются большой популярностью. И почему бы не соединить ее с хвостиком? Выглядит это очень эстетично. Кроме того, такая прическа не растреплется на ветру.
Собранные волосы в пучок
Для такой прически вам сначала нужно собрать волосы в хвост, а затем сделать мини-петлю. Это быстрый и простой лайфхак, который поможет вашим волосам выглядеть аккуратно. Да, возможно, вы не сможете одеть сверху шапку, но здесь можно взять шарф. Волосы точно будут держаться и смотрятся это очень нежно.
К слову, последние недели зимы подходят к концу. Перед наступлением весны предлагаем попробовать трендовые идеи маникюра, которые вдохновят вас и дадут изюминки образам. Какие тренды маникюра будут в 2023 – смотрите актуальные идеи в нашем материале.