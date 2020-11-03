Популярная 19-летняя модель Кайя Гербер снялась в новой фотосессии. Звезда примерила латексные наряды от самых известных модных брендов и предстала в смелых образах.

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала главной героиней модного журнала i-D magazine. Этот номер стал юбилейным – глянец празднует 40-летие.

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По случаю годовщины глянца Кайя Гербер снялась в стильной фотосессии. Ее автором стал итальянский фотограф Марио Сорренти. Звезда позировала на однородном фоне в различных образах. Кайя появилась в черном латексном платье с открытой спиной из коллекции Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Также она примерила кожаный костюм от модного бренда Balenciaga, пуховики в разных стилях от Prada, которые объединила с широкими бежевыми брюками. Образы модели дополняли аксессуары в стиле цепей и другие украшения.

Яркие волосы Кайи Гербер были уложены стилистами неаккуратными волнами, что придавало аутфиту смелости и дерзости. Модель позировала так, чтобы не до конца было видно ее лица, поэтому нельзя было разглядеть ее макияж.

"Главный редактор и креативный директор i-D magazine Алистер Маккей выбрал для модели драматические монохромные силуэты сезона", – описала модный фотосет редакция издания.

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