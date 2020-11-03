Популярна 19-річна модель Кайя Гербер знялась в новій фотосесії. Зірка приміряла латексне вбрання від найвідоміших модних брендів та постала в сміливих образах.

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала головною героїнею модного журналу i-D magazine. Цей номер став ювілейним – глянець святкує 40-річчя.

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З нагоди річниці глянцю Кайя Гербер знялась у стильній фотосесії. Її автором став італійський фотограф Маріо Сорренті. Зірка позувала на однорідному тлі в різноманітних образах. Кайя постала в чорній латексній сукні з відкритою спиною з колекції Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Також вона приміряла шкіряний костюм від модного бренду Balenciaga, пуховики в різних стилях від Prada, які поєднала з широкими бежевими штанами. Образи моделі доповнювали аксесуари в стилі ланцюгів та інші прикраси.

Яскраве волосся Кайї Гербер було вкладене стилістами неакуратними хвилями, що додавало аутфіту сміливості та зухвалості. Модель позувала так, щоб не до кінця було видно її обличчя, тож не можна було розгледіти її макіяж.

"Головний редактор і креативний директор i-D magazine Алістер МакКім вибрав для моделі найдраматичніші монохромні силуети сезону", – описали модний фотосет редакція видання.

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