Известную российскую модель Ирину Шейк снова сфотографировали папарацци. На днях она прогуливалась по улочкам Нью-Йорка вместе с дочкой, и при случае похвасталась ярким костюмом цвета лайма.

На днях российская модель Ирина Шейк в очередной раз попала под прицел папарацци, сообщает 24 канал. Женщина гуляла по улицам Нью-Йорка с дочерью и продемонстрировала новый стильный образ. Знаменитость всегда покоряет фанов трендовыми аутфитами.

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Look Ирины Шейк

Ирина Шейк для прогулки по городу выбрала яркий топ цвета лайма и юбку длины миди в тон. Насыщенный костюм модель соединила с черным кожаным удлиненным пиджаком и минималистическими сандалиями.

Ирина собрала волосы в низкий пучок и дополнила образ стильными аксессуарами. В частности, она надела солнцезащитные очки треугольной формы, золотые серьги-кольца и цепочки на шее и ноге, удачно сочетались с аутфитом. Также она не забыла о средствах защиты и появилась в черной маске с желтым принтом.



Ирина Шейк на улицах Нью-Йорка / Getty Images