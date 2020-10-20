Відому російську модель Ірину Шейк знову сфотографували папараці. Днями вона прогулювалась вуличками Нью-Йорка разом з донькою, і принагідно похизувалась яскравим костюмом кольору лайма.

Днями російська модель Ірина Шейк вкотре потрапила під приціл папарацІ, повідомляє 24 канал. Жінка гуляла вулицями Нью-Йорка з донькою та продемонструвала новий стильний образ. Знаменитість завжди підкорює фанів трендовими аутфітами.

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Look Ірини Шейк

Ірина Шейк для прогулянки містом обрала яскравий топ кольору лайма та спідницю довжини міді в тон. Насичений костюм модель поєднала з чорним шкіряним подовженим піджаком та мінімалістичними сандалями.

Ірина зібрала волосся в низький пучок та доповнила образ стильними аксесуарами. Зокрема, вона вдягнула сонцезахисні окуляри трикутної форми, золоті сережки-кільця та ланцюжки на шиї та нозі, що вдало поєднувалися з аутфітом. Також вона не забула про засоби захисту і постала в чорній масці з жовтим принтом.



Ірина Шейк на вулицях Нью-Йорка / Getty Images