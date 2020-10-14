Американская модель Эмили Ратаковски всегда поражает сеть своими образами как на светских выходах, так и в будни. Девушка показала новый простой образ, который прекрасно подойдет на каждый день.

Популярная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новую фотографию на своей странице в инстаграме. Девушка продемонстрировала красивый, но простой образ на каждый день. Модель вновь доказала, что умеет выглядеть великолепно не только в соблазнительных образах.

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Эмили Ратаковски решила отдохнуть от насыщенных рабочих дней и съемок и отправилась на прогулку в лес. Девушка поделилась живописными фотографиями с природы, где позирует на фоне деревьев.

Образ Эмили Ратаковски на прогулке

Для своего look Эмили соединила удобство и стиль. Она надела черные лосины с высокими красными носками, которые сочетала с синей стеганой курткой оверсайз от бренда The North Face. Такой контрастный образ в последнее время приобретает большую популярность.

Аутфит модели дополнил черный защитный шлем, поэтому вероятно, звезда каталась на велосипеде или мотоцикле. Не забыла Эмили и о легкой укладке и нюдовом макияже, который только подчеркнул черты лица Ратаковски. В комментариях поклонники отметили, что модель не забывает о защите, а более полумиллиона человек лайкнули новые фотографии Эмили.



Эмили Ратаковски на прогулке в лесу / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски на прогулке в лесу / Instagram / @emrata