Американська модель Емілі Ратажковські завжди вражає мережу своїми образами як на світських виходах, так і в будні. Дівчина показала новий простий образ, що чудово підійде на щодень.

Популярна американська модель Емілі Ратажковські опублікувала нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Дівчина продемонструвала гарний, але простий образ на кожен день. Модель знову довела, що вміє виглядати чудово не тільки в спокусливих образах.

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Емілі Ратажковські вирішила відпочити від насичених робочих днів та зйомок та відправилась на прогулянку в ліс. Дівчина поділилась мальовничими світлинами з природи, де позує на тлі дерев.

Образ Емілі Ратажковські на прогулянці

Для свого look Емілі поєднала зручність та стиль. Вона одягнула чорні лосини з високими червоними шкарпетками, які поєднала з синьою стьобаною курткою оверсайз від бренду The North Face. Такий контрастний образ останнім часом набуває неабиякої популярності.

Аутфіт моделі доповнив чорний захисний шолом, тож ймовірно, зірка каталась на велосипеді чи мотоциклі. Не забула Емілі і про легку укладку та нюдовий макіяж, який тільки підкреслив риси обличчя Ратажковські. В коментарях шанувальники зазначили, що модель не забуває про захист, а більше пів мільйона осіб вподобали нові світлини Емілі.



Емілі Ратажковські на прогулянці в лісі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковські на прогулянці в лісі / Instagram / @emrata