Украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, не прекращает диктовать тренды модницам. Во время отдыха в Турции она показывала не только красивые вечерние аутфиты, но и оригинальные варианты пляжных образов.

NK является одной из самых стильных и сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она умело подчеркивает прелести своей фигуры с помощью актуальных аутфитов и обнародует эффектные фотографии на личной странице в инстаграме.

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Пляжний look Насти Каменских

Настя предстала перед камерой в красивой локации, которая добавила фотографии особой атмосферы. NK позировала в купальнике нюдового цвета. Также она надела длинный бежевый сарафан на одну бретельку. Соединила такой наряд с босоножками на низкой подошве.

Звезда дополнила оригинальный аутфит лаконичными украшениями: браслетом и цепочкой. Также дополнила образ большими солнцезащитными очками. На лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой, а волосы уложила в фирменные кудри.



Пляжный look Насти Каменских / Instagram / @kamenskux