Українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, не припиняє диктувати тренди модницям. Під час відпочинку в Туреччині вона показувала не лише красиві вечірні аутфіти, а й оригінальні варіанти пляжних образів.

NK є однією з найстильніших та найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона вміло підкреслює принади своєї фігури за допомогою актуальних аутфітів і оприлюднює ефектні світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Пляжний look Насті Каменських

Настя постала перед камерою у красивій локації, що додала світлині особливої атмосфери. NK позувала в купальнику нюдового кольору. Також вона одягнула довгий бежевий сарафан на одну бретельку. Поєднала таке вбрання із босоніжками на низькій підошві.

Зірка доповнила оригінальний аутфіт лаконічними прикрасами: браслетом і ланцюжком. Також доповнила образ великими сонцезахисними окулярами. На обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою, а волосся вклала у фірмові кучері.



Пляжний look Насті Каменських / Instagram / @kamenskux