Когда собирать и как правильно хранить кукурузу

Самая вкусная кукуруза – собранная вовремя. Сладкими золотистыми зернами любят полакомиться и взрослые, и дети.

Созревание зависит от сорта, метода и сроков посадки, а также погодных условий и погодных особенностей. Когда собирать кукурузу и как ее хранить, рассказываем дальше.

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Сроки сбора кукурузы

В зависимости от сроков зрелости выделяют три вида кукурузы. Сахарная с ранним сроком созревания готова к сбору уже через 2 месяца. Среднеспелые сорта можно попробовать через 70 – 85 дней, а поздним потребуется не менее 3 месяцев.

Так вот, первые спелые кочаны срывают в конце июля. Средние сорта созревают к началу августа, поздние к 20-м числам месяца. Заметим, что на зерно кукурузу обычно собирают в сентябре – ноябре.

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Как хранить кукурузу

Собранную кукурузу рекомендуется хранить в прохладном и сухом месте. Можно держать ее в холодильнике. Кстати, лучше оставить на кочане часть шелухи, это продлит срок хранения.

Также специалисты советуют замораживать зерна. Для этого кочаны нужно очистить, отправить на 3 минуты в кипящую воду, а затем переложить в холодную со льдом. После того, как охладятся, срезать зерна и упаковать их в зип-пакеты, а дальше уже в морозильную камеру. Конечно, можно заморозить и целые кочаны, однако, они занимают много места.

Как хранить кукурузу / Pixabay