Несмотря на сложный 2020-й год всем украинцам хочется праздника и радости, поэтому Рождество и Новый год могут стать отличным поводом для посиделок с друзьями и семьей. Куда пойти во Львове – читайте в нашей подборке.

В последние дни 2020 года Львов приглашает на праздничные события, которые непременно подарят новогоднее настроение. Каждый может выбрать себе то событие, которое больше всего нравится.

Куда пойти на Рождество и Новый год во Львове

Концерт "В предчувствии Рождества"

Где: Львовская Национальная филармония имени М. Скорика

Когда: 22 декабря, в 19:00

Квартет бандуристок "Львовянки" приглашает всех на концерт "В предчувствии Рождества"! Креативный, пропитанный нежностью вечер, оставит после себя теплые воспоминания и мечтательные улыбки. В программе концерта известные новогодние композиции прозвучат в классическом и новом, неожиданном исполнении!



Рождественский Jazz

Где: Львовский национальный академический театр имени Марии Заньковецкой

Когда: 25 декабря в 17:00 и 19:30

Чтобы сделать ваше Рождество еще теплее, известные украинские джазовые музыканты, лидеры проекта ShockolaD Анастасия Литвинюк и Игорь Гнидин, темпераментный контрабасист Сергей Федорчук, яркая джазовая вокалистка Юлия Швед и неповторимый певец из Нигерии Пол Комолафе соберутся вместе и исполнят специальную джазовую программу любимых мировых хитов "Рождественский Jazz". В программе будут звучать известные на весь мир Christmas song, Jingle bells, Let it snow, Silent night, White Christmas, Santa baby, Winter wonderland, It's beginning to look a lot like Christmas и другие.



Мюзикл-сенсация "Гуцулка Ксеня"

Где: Львовский театр оперы и балета

Когда: 25 декабря в 15:00 и 19:30

Рожденный в Ивано-Франковске спектакль под руководством коллектива народного артиста Украины и лауреата Шевченковской премии Ростислава Держипильского вызвал настоящую сенсацию. Подтверждение тому – 25 аншлагов подряд и фантастическая любовь публики, которая едет в Иван-Франковск со всей Украины. Во время действа будет звучать музыка легендарного украинского композитора Ярослава Барнича в современной аранжировке, написанной главным дирижером франковского драмтеатра Богданом Ткачуком. Оркестр из 20 замечательных музыкантов под его руководством постоянно находится на сцене, а в самом мюзикле принимают участие 20 актеров. Дополнит мюзикл лазерное шоу от команды Show Service.

Концерт Carol of the Bells

Где: Львовская Национальная филармония имени М. Скорика

Когда: 26 декабря в 17: 00

Композиции, которые все знают с первых нот и которым хочется подпевать! В исполнении Галицкого академического камерного хора прозвучат популярные новогодние и рождественские песни разных стран мира.



Концерт "Family concerts. Пернатые забавы"

Где: Концертный зал Людкевича

Когда: 27 декабря в 11:30

Рождество – это также и детский смех, радость и семейный уют. Замечательным подарком для детей станет событие из цикла семейных концертов. На этот раз мы погрузимся в удивительный мир птиц. Именно благодаря инструментам академического симфонического оркестра, который выступит под руководством Сергея Хоровца, зал филармонии наполнится звуками птиц и насекомых, которых так часто мы можем встретить в повседневной жизни.



Проект "Дирижеры. На украинском: Ленько"

Где: Концертный зал Людкевича

Когда: 27 декабря в 18:00

"Дирижеры. На украинском" – проект, который уже всем полюбился. Ведь в каждом концерте серии молодые и талантливые украинские дирижеры имеют возможность выступить с большим симфоническим оркестром с более чем столетней историей! Третьим событием цикла станет новогодний Штраус-гала. А что может еще больше ассоциироваться с этим магическим периодом года, чем великолепные вальсы и польки Иоганна Штрауса?



Концерт Christmas pastorale di flauti

Где: Партер Концертного зала Людкевича

Когда: 28 декабря в 19:00

К предпраздничным поздравлениям присоединится также квартет Dudalis – молодой коллектив исполнителей на украинских продольных флейтах, который продолжит знакомить слушателей с замечательным и особенным звучанием этого инструмента! В предновогоднее время в их исполнении особенно магическими будут произведения барочных, украинских композиторов, а также обработки известных коляд!



Концерт "Сказки Венского леса"

Где: Концертный зал Людкевича

Когда: 29 декабря в 19:00

Предновогоднюю феерию с популярной мировой классикой И. Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара, В. Гомеза, И. С. Баха, украинской колядой и народными песнями представит любимец публики – академический инструментальный ансамбль "Высокий замок"! Это событие станет музыкальным подарком для каждого.



Проект "Сильвестровые рефлексии"

Где: Концертный зал Людкевича

Когда: 30 декабря в 19:00

Этот проект появился 6 лет назад и неустанно приобретает популярность. И не только потому, что в нем всегда звучит прекрасная музыка, близкая и понятная для каждого. И даже не потому, что авторы проекта, любимцы города Льва, академический камерный оркестр "Виртуозы Львова" приглашают для участия в концерте лучших музыкантов. А еще и потому, что это событие непобедимой силой музыки объединяет сердца! Музыканты обещают прекрасное праздничное настроение, радостные эмоции и воспоминания!

Stand-up комедия "О чем молчат мужчины, или Дикарь FOREVER"

Где: Первый театр

Когда: 4 января в 19:00

Нашумевший моноспектакль по пьесе одного из самых успешных американских семейных психологов Роба Беккера зазвучит на украинском языке в Первом академическом театре. На Бродвее имя Беккера стало легендой, ведь постановка "О чем молчат мужчины" (в оригинале – Defending the Caveman) вошла в театральную книгу рекордов как самое продолжительное шоу одного актера. Пьеса сыграна самим автором только на Бродвее более 700 раз, переведена на 35 языков и в общей сложности покорила более 8 миллионов зрителей в 45 странах мира. Приходите! Не пожалеете!



Концерт The Sounds of Christmas

Где: Концертный зал Людкевича

Когда: 4 января в 19:00

Самое волшебное концертное событие зимних праздников в филармонии: вечер рождественских саундтреков The Sounds of Christmas от симфонического оркестра LUMOS Orchestra! The Sounds of Christmas – концерт, на котором оживают чудеса. Где можно вслед за музыкой окунуться в праздничное приключение, невиданные миры и невероятные истории. Вас будут ждать музыканты и солисты в волшебных зимних образах, любимые рождественские композиции, сказочная история и незабываемая атмосфера! Порадуйте себя и близких билетами на по-настоящему удивительное зимнее событие!



Все фото: пресс-служба