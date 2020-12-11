Нынешний зимний сезон развлечений на территории ВДНХ в Киеве стартует уже в шестой раз. Какова концепция мероприятия, как будут проводить празднование и самое главное – как будет происходить соблюдение карантинных норм – читайте далее в нашем материале.

12 декабря стартует один из крупнейших тематических парков зимнего отдыха и праздничных событий Украины – "Зимняя страна". Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу, которая не оставит никого равнодушным, и позаботились об адаптации аттракционов под карантинные реалии.

Когда : 12 декабря – 14 марта

Локация : ВДНХ, улица Академика Глушкова, 1

Вход на территорию парка – свободный

Карантин повлиял и на концепцию "Зимней страны" 2020, в которой основной темой стала потребность каждого из нас в человеческой близости.

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Новый год 2021 на ВДНХ

"Все в мире связано. За этот год мы, наверное, как никогда раньше, оценили и переосмыслили наши отношения – с родными, друзьями, планетой. Миссия "Зимней страны" в новом сезоне – укрепить взаимосвязь, которая существует между людьми, и создать положительные праздничные эмоции", – рассказывает креативный продюсер ВДНХ, Наталья Веревка.

"Зимняя страна на ВДНХ" также получила символ этого года – это красная нить, которая выступает оберегом, символизирует семейные отношения, семейные традиции.

В новом сезоне организаторы "Зимней страны на ВДНХ" не будут проводить массовых мероприятий, а оставили лишь традиционное празднование Нового года – с живыми концертами локальных артистов и вечерним dj-сетом.

Календарь событий на ВДНХ

12 декабря – торжественное открытие;

10-13 декабря – первый турнир от WePlay Esports в дисциплине Mortal Kombat;

2 и 18 декабря – фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия»;

11 декабря-14 марта – интерактивно-образовательная выставка "Динозавры глубин";

30 октября-31 января – «Вселенная тела: внутри животных"

Нынешний сезон тематического парка зимнего отдыха будет полон разнообразными активными развлечениями для всей семьи. По словам руководителей мероприятия, кроме развлечений в программе будут представлены и образовательные зоны досуга, как Динозавры морских глубин, Вселенная тела.

Каждый – от самого маленького до самого большого – сможет найти себе аттракцию по вкусу, ведь их будет много.

Важнейшие локации "Зимней страны на ВДНХ"



"Зимняя страна" на ВДНХ 2020

Каждый год взгляд посетителей парка "Зимней страны" завораживает праздничная елка, установленная на центральной площади ВДНХ. Именно здесь устраивается праздничная иллюминация и происходят разнообразные флешмобы, выступления артистов. Рядом с главной елкой будет стоять каток под открытым небом, который организаторы не только расширили, но и достроили смотровую площадку, где все желающие смогут отдохнуть после катания.

Кроме катка, будут обустроены и большие тюбинговые и экстремальные аттракционы.

На центральном входе в ВДНХ будет расположена европейская ярмарка, где гости парка смогут приобрести разнообразные сувениры, подарки и лакомства.

Развлекательная программа на ВДНХ 2020

Аттракция "Рождественская Фабрика Мечты" предлагает всем посетителям и желающим создать своими руками рождественскую игрушку. Здесь будет кабинет эльфа-волшебника и комнаты с принадлежностями, с помощью которых будут изготавливать будущие елочные украшения. В этом году все посетители "Рождественской Фабрики Мечты" получат специальный набор для творчества, благодаря которому можно будет самостоятельно разрисовать собственный рождественский шарик.



Аттракции "Зимняя страна" 2020

Праздничная Резиденция Деда Мороза снова открывает двери в "Зимней Стране на ВДНХ". Традиционно к новогодним праздникам организаторы откроют тематическое интерактивное шоу, ставшее любимым для многих гостей "Зимней страны", кульминацией которого будет визит в домике Санты, где гости смогут увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.

В новом сезоне вход на локацию не будет ограничиваться сеансами, а будет проходить в порядке живой очереди с соблюдением всех действующих требований Минздрава на момент проведения события.



Локации празднований "Зимняя страна" на ВДНХ

Динозавры морских глубин – это интерактивная образовательная выставка, которая погрузит зрителей в мир древних морских рептилий, живших миллионы лет назад. Гостей здесь ждут десятки экспонатов, самый большой из которых длиной 15 метров и высотой более 5 метров. Динозавры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки.

Вернутся любимые и уже хорошо известные локации для гостей "Зимней страны на ВДНХ" 2020: