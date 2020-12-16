До Нового года осталось две недели, а ко Дню святого Николая и вообще считанные дни. Где в Киеве рассчитывать на christmas mood и яркую развлекательную программу с соблюдением всех норм безопасности, рассказываем ниже.

Театрализованное ледовое шоу в Osocor Winter Village

Osocor Winter Village в стиле любимой и малышами, и взрослыми "поттерианы" порадует не только большим катком и магическими мастер-классами, но и феерическим цирком на льду. С 19 декабря здесь будут показывать сказочное театрализованное шоу "Чаросвит" от знаменитого на весь мир проекта Юрия Савельева Saveliev Grand.

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Ледовые представления можно будет увидеть в Osocor Winter Village 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря и 1, 2, 3 и 7 января в 17:00.

Грациозность фигурного катания и цирковое мастерство, невероятные пируэты на льду и много смеха, яркие костюмы и захватывающий сюжет, звезды, которым аплодировали в США, Китае и Японии, и магическая атмосфера – все это неизменные компоненты новогоднего шоу, которое будет греметь в Osocor Winter Village.

Именно поэтому поход на "Чаросвит" – идеальный сценарий проведения зимних праздников всей семьей.



Ледовое шоу "Чаросвит" в Osocor Winter Village

Локации от Folk Ukraine: Софийская и Контрактовая площади и Арка дружбы народов

Из-за карантина организаторы Folk Ukraine обустроили не столь масштабные праздничные локации, как обычно. Однако все же сохранили три главных места, куда стоит отправляться за новогодним настроением на праздники. Вы можете пожаловать сюда в новогоднюю ночь или же обойти каждую в какой-то из дней зимних каникул.

Традиционно на Софийской площади расположится главная елка страны в стилистике сказочного леса, а рядом с ней: детская карусель и домики, где можно выпить горячие напитки и купить тематические сувениры.

Арка дружбы народов порадует горожан и гостей столицы катком, главной елкой Киева и празднично украшенным стеклянным мостом, на котором стоит загадывать желания, чтобы они обязательно сбылись в 2021-м.

На Контрактовой площади посетителей ждет больше новогодних атрибутов и развлечений: елка, украшенная в стиле петриковской росписи, каток, горки (и для маленьких, и для взрослых) и домики с тематическими сувенирами и согревающими напитками.

Все три локации будут встречать гостей уже с 19 декабря.

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Зимняя Страна на ВДНХ

Городок зимних развлечений на ВДНХ уже в шестой раз отвечает за новогоднее настроение жителей Киева. В 2020-м здесь увеличили территорию (более масштабными стали каток и тюбинговые горки), обустроили парк экстремальных аттракционов на свежем воздухе и изменили расположение рождественской ярмарки и фуд-кортов.

Традиционно главной героиней развлечений на ВДНХ стала елка, возле которой не только располагается каток, а и будут проходить все главные события и выступления артистов.



Зимняя Страна на ВДНХ в Киеве

Для всех, кто хочет научиться самостоятельно производить новогодние украшения, традиционно открыл свои двери сказочный городок "Рождественская Фабрика Грез". К тому же в этом году попутешествовать по фабрике можно еще и виртуально.

Не обойдется и без традиционного тематического шоу и посещения резиденции Санты. В дополнение – познавательные зоны досуга, которые будут работать даже на праздники. Это Музей Науки и выставки "Динозавры морских глубин" и "Вселенная тела".

Что касается ночи с 31 декабря на 1 января, то на ВДНХ обещают традиционное празднование с выступлениями артистов и диджеев.

Новогодняя ночь в Древнем Киеве

Соединить эпохи в новогоднюю ночь обещают в парке "Киевская Русь".

Здесь готовят насыщенную программу с шоу двойников, новогодним маскарадом героев сказок, кинофильмов и былин, средневековыми настойками, праздничным шоу от Снегурочки и Святого Николая, "покатушками" на лошадях, поздравлениями от князя и княгини Киевской, лотереей подарков и конно-трюкового шоу. И это далеко не весь список развлечений.

Полакомиться вкусностями в "Киевской Руси" предлагают в нескольких трактирах (праздничный ужин можно заказать заранее), а по желанию каждый из гостей парка может остаться здесь на ночлег.



Новогодняя ночь в Древнем Киеве

Новый Год с Олей Поляковой в Osocor Residence

Отпраздновать Новый год громко, с хитовыми песнями и танцами предлагает столичная резиденция отдыха Osocor. По-другому и быть не могло. Ведь в новогоднюю ночь сюда приедет сама Оля Полякова – главная поющая блондинка Украины, наиболее гастролирующая отечественная артистка, эпатажная и раскованная поп-дива с прекрасным чувством юмора.

В честь Нового года королева ночи споет все свои хиты и представит яркую шоу-программу. А в придачу к такому музыкальному подарку – в распоряжении посетителей Osocor Residence: фуд-корты с вкусностями, бары, зона BBQ, караоке в ресторане, гуляния под открытым небом и ледовая арена.



Оля Полякова выступит в Osocor Residence