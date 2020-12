Незважаючи на складний 2020-й рік, усім українцям хочеться свята та радості, тому Різдво та Новий рік можуть стати чудовою нагодою для посиденьок з друзями та родиною. Куди варто піти у Львові – читайте у нашій добірці.

В останні дні 2020 року Львів запрошує на святкових подій, які неодмінно подарують новорічний настрій. Кожен може обрати собі ту подію, яка найбільше до вподоби.

Куди піти на Різдво та Новий рік у Львові

Концерт "У передчутті Різдва"

Де: Львівська національна філармонія імені М. Скорика

Коли: 22 грудня, о 19:00

Квартет бандуристок "Львів'янки" запрошує усіх на концерт "У передчутті Різдва"! Креативний, просякнутий ніжністю вечір, залишить по собі теплі спогади і мрійливі усмішки. У програмі концерту відомі новорічні композиції прозвучать у класичному і новому, несподіваному виконанні!



Різдвяний Jazz

Де: Львівський Національний академічний театр імені Марії Заньковецької

Коли: 25 грудня о 17:00 та 19:30

Щоб зробити ваше Різдво ще теплішим, відомі українські джазові музиканти, лідери проекту ShockolaD, Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин, темпераментний контрабасист Сергій Федорчук, яскрава джазова вокалістка Юлія Швед та неповторний співак з Нігерії Пол Комолафе зберуться разом і заграють спеціальну джазову програму улюблених світових хітів "Різдвяний Jazz". У програмі звучатимуть відомі на весь світ Christmas song, Jingle bells, Let it snow, Silent night, White Christmas, Santa baby, Winter wonderland, It's beginning to look a lot like Christmas та інші.



Мюзикл-сенсація "Гуцулка Ксеня"

Де: Львівський театр опери і балету

Коли: 25 грудня о 15:00 та 19:30

Народжена у Івано-Франківську вистава під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського спричинила справжню сенсацію. Підтвердження тому – 25 аншлагів поспіль та фантастична любов публіки, яка їде до Івана-Франківська з усієї України. Під час дійства звучатиме музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництв ом постійно перебуває на сцені, а в самому мюзиклі беруть участь 20 акторів. Доповнить мюзикл лазерне шоу від команди Show Service.

Концерт Carol of the Bells

Де: Львівська національна філармонія імені М. Скорика

Коли: 26 грудня о 17:00

Композиції, які усі знають з перших нот і яким хочеться підспівувати! У виконанні Галицького академічного камерного хору прозвучать популярні новорічні та різдвяні пісні різних країн світу.



Концерт "Family concerts. Пернаті забави"

Де: Концертний зал Людкевича

Коли: 27 грудня о 11.30

Різдво – це також і дитячий сміх, радість та сімейний затишок. Чудовим подарунком для дітей стане подія із циклу Сімейних концертів. Цього разу ми поринемо в дивовижний світ пташок. Саме завдяки інструментам Академічного симфонічного оркестру, який виступить під орудою Сергія Хоровця, зал філармонії наповниться звуками птахів та комах, яких так часто ми можемо зустріти в повсякденному житті.



Проєкт "Дириґенти. Українською: Ленько"

Де: Концертний зал Людкевича

Коли: 27 грудня о 18:00

"Дириґенти. Українською"– проєкт, який вже усім полюбився. Адже в кожному концерті серії молоді і талановиті українські дириґенти мають змогу виступити із великим симфонічним оркестром з понад столітньою історією! Третьою подією циклу стане Новорічний Гала – Штраус. А що може ще більше асоціюватися із цим магічним періодом року, ніж чудові вальси та польки Йоганна Штрауса?



Концерт Christmas pastorale di flauti

Де: Партер Концертного залу Людкевича

Коли: 28 грудня о 19:00

До передсвяткових привітань долучиться й також квартет Dudalis – молодий колектив виконавців на українських поздовжних флейтах, який продовжить знайомити слухачів із чудовим й особливим тембром цього інструменту! У передноворічний час у їхньому виконанні особливо магічно звучатимуть твори барокових, українських композиторів, а також обробки відомих коляд!



Концерт "Казки віденського лісу"

Де: Концертний зал Людкевича

Коли: 29 грудня о 19:00

Передноворічну феєрію із популярною світовою класикою Й. Штрауса, І. Кальмана, Ф. Лєгара, В. Гомеза, Й. С. Баха, українською колядою та народними піснями презентує улюбленець публіки – Академічний інструментальний ансамбль "Високий замок"! Ця подія стане музичним подарунком для кожного.



Проєкт "Сильвестрові рефлексії"

Де: Концертний зал Людкевича

Коли: 30 грудня о 19:00

Цей проєкт з'явився 6 років тому і невпинно набуває популярності. І не лише тому, що тут завжди звучить прекрасна музика, близька і зрозуміла для кожного. І навіть не тому, що автори проєкту, улюбленці міста Лева Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова" запрошують до участі у концерті найкращих музикантів. А ще й тому, що ця подія непереможною силою музики об'єднує серця! Музиканти обіцяють прекрасний святковий настрій, радісні емоції і спогади!

Stand-up комедії "Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER"

Де: Перший театр

Коли: 4 січня о 19:00

Нашуміла моновистава за п'єсою одного з найуспішніших американських сімейних психологів Роба Беккера зазвучить українською мовою у Першому академічному театрі. На Бродвеї ім'я Беккера стало легендою, адже постановка "Про що мовчать чоловіки" (в оригіналі – Defending the Caveman) увійшла в театральну книгу рекордів як найтриваліше шоу одного актора. П'єса зіграна самим автором тільки на Бродвеї більше 700 разів, перекладена 35 мовами і в цілому скорила більше 8 мільйонів глядачів у 45 країнах світу. Завітайте! Не пошкодуєте.



Концерт The Sounds of Christmas

Де: Концертний зал Людкевича

Коли: 4 січня о 19:00

Найчарівніша концертна подія зимових свят у філармонії: вечір різдвяних саундтреків The Sounds of Christmas від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra! The Sounds of Christmas – концерт, на якому оживають дива. Де можна слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії. На вас чекатимуть музиканти та солісти у чарівних зимових образах, улюблені різдвяні композиції, казкова історія та незабутня атмосфера! Порадуйте себе та близьких квитками на по-справжньому дивовижну зимову подію!



