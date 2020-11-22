Украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина покоряет безупречными образами не только на проекте или светских выходах, но и в повседневной жизни. Такой образ она показала на днях.

Ксения Мишина поделилась новой фотографией на своей странице в инстаграме. Главная героиня нового проекта "Холостячка" поражает своих поклонников безупречными образами, которые она демонстрирует на шоу или светских выходах.

Читайте также В латексных штанах и с синими очками: Эльза Хоск показала провокационный образ – фото

На этот раз актриса решила обнародовать милое фото, где она предстала в домашней атмосфере. Она сидела на белом диване, а возле нее лежала собака. Они играли, а Ксения радостно улыбалась на камеру.

Образ Ксении Мишиной

Героиня "Холостячки" позировала в домашнем образе, который состоял из комфортного наряда. Она надела черные лосины и белое теплое худи оверсайз.

Ксения Мишина распустила черные волосы и убрала их назад. Поскольку она была дома, то предстала перед камерой лишь с легким макияжем. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

"Как думаете, сможет ли когда-нибудь кино полностью заменить театр?! Этот философский спор, мне кажется, невозможно разрешить. Но я думаю, что нет! Тем более, что театральная индустрия не стоит на месте, а развивается, и подтверждение тому – инновационный украинский арт-проект "Театр 360 градусов". Это всегда удивительно, как на стыке древнейшего искусства и современных технологий рождается совершенно новый вид деятельности", – написала Ксения Мишина.



Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua