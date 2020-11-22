Популярная шведская модель Эльза Хоск продолжает ежедневно делиться с поклонниками стильными образами. На этот раз звезда поразила смелостью в экстравагантном аутфите.

Известная шведская модель Эльза Хоск сейчас находится на последних месяцах беременности. Несмотря на это, она часто публикует фотографии в трендовых образах на своей странице в инстаграме и демонстрирует, как можно одеваться в таком особом состоянии.

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Новый образ Эльзы Хоск

Знаменитость позировала на ступеньке возле бутика в Нью-Йорке, где модель живет в последнее время. Она была одета в серый вязаный свитер оверсайз, который скрыл ее беременный животик. Эльза соединила его с черными латексными штанами и ботинками с большими квадратными носками и широкими каблуками. Стоит отметить, что такая обувь внезапно стала очень популярной.

Интересный наряд модель дополнила черной сумкой с золотистой цепочкой, а также большими очками с синим стеклом неординарной формы. Хоск распустила белокурые волосы и уложила их легкими волнами. Образ завершал легкий макияж, который только подчеркнул натуральную красоту знаменитости.

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