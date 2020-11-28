Украинская "холостячка" и актриса Ксения Мишина продемонстрировала безупречный образ. Звезда предстала в белоснежном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру.

Известная актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина выглядит изысканно и стильно как на съемках проекта, так и на светских мероприятиях или фотосессиях. Безупречными образами она делится на личной странице в инстаграме.

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Образ Ксении Мишиной

Актриса позировала на сером фоне в элегантном белом платье на тонких бретелях. Оно удачно подчеркивало тонкую талию и безупречную фигуру Ксении. Откровенное декольте делало фото довольно пикантным.

Звезда дополнила образ длинными серебристыми сережками. Она завязала длинные волосы в высокий конский хвост и сделала хороший макияж. Ксения Мишина подчеркнула глаза темными тенями и тушью, а губы накрасила матовой сиреневой помадой.

Ксения Мишина о судьбе

В подписи к фото Ксения Мишина поделилась с поклонниками мыслями о том, существует ли судьба в жизни человека. Она высказалась, что хотела бы, чтобы все было всегда понятным. Но считает, что мир устроен так, что всегда есть очень много вопросов, которые остаются без ответов. Звезда убеждена, что надо жить без сомнений и с доверием к миру.

"Я думаю, это возможно, но это умение приобретается по пути. По дороге ошибок, грусти, разочарований и несбыточных надежд. Но что самое удивительное, стоит только принять с благодарностью этот путь, замысел распускается как цветок лотоса, и все становится на свои места. Но чтобы дойти до этой точки, нужно пройти весь путь, со всеми этапами: и ясную цветочную поляну, и лесную тропинку, и даже болотистый участок. Не оглядываясь, не останавливаясь, только от удивления рассматривать все, что встречается тебе на пути", – написала Ксения Мишина.



Ксения Мишина в белом платье​ / Instagram / @misha.k.ua