Герцогиня Кембриджская поделилась новым роликом, где рассказала о вопросах родителей и детей. Она отметила, что в этом году повысился процент родительского одиночества. Также Кейт Миддлтон продемонстрировала осенний образ.

Жена принца Уильяма подвела итоги опроса, проведенного в Великобритании, и поделилась мыслями в ролике. Видео опубликовали на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.

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Родители, скорее всего, будут вспоминать друзей и семью как надежные источники поддержки в воспитании своих детей, причем их собственные родители занимают первое место. Но большую часть этого года мы были отделены от своей непосредственной поддержки, на которую многие из нас возлагаются,

– сказала Кейт Миддлтон.

Она подтвердила, что в этом году значительно возросло родительское одиночество. Также та часть родителей, которые чувствуют себя некомфортно, когда обращаются за помощью, так же возросла.

Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма предстала перед объективом в белом свитере и осенней куртке цвета хаки от бренда Barbour. Такое осенний наряд был стильным, хоть и простым. Он хорошо подходил герцогине.

Кейт Миддлтон уложила длинные волосы пышными локонами и распустила их. Образ дополнял красивый макияж. Жена принца Уильяма накрасила глаза коричневыми тенями, а губы слегка подчеркнула розовой помадой.