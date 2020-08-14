Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала в сети забавное фото. Она предстала перед камерой в наряде, которым порадовала поклонников и напомнила, что приближается осень.

На личной инстаграм-странице Нади появилось очередное фото, которое взбудоражило сеть. Исполнительница продемонстрировала неординарный look и обратилась к 5-миллионной аудитории подписчиков.

Читайте также Акробаты: Надя Дорофеева рассмешила поклонников забавными фото с мужем

Знаменитость предстала перед камерой на фоне серой стены. Она всегда умело демонстрирует свой оригинальный стиль в одежде и неустанно диктует тренды украинским модницам.

Неординарный look Нади Дорофеевой

Надя изображена на фотографии в короткой серой футболке с надписью. Поверх нее артистка надела атласный нежно-бежевый топ с кружевом. Такой верх соединила с брюками молочного цвета с высокой посадкой.

Волосы звезда заплела в две косы и оставила несколько прядей, которые спадали на лицо. На лице Дорофеева сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Дополнила своеобразный образ лаконичными украшениями: небольшими серьгами-кольцами и кольцами.

"Ну что, кому там было очень жарко?", – написала под фото Надя.

Надя Дорофеева надела кружевной топ поверх футболки / Instagram / @nadyadorofeeva