Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва опублікувала у мережі кумедне фото. Вона постала перед камерою у вбранні, яким потішила шанувальників та нагадала, що наближається осінь.

На особистій інстаграм-сторінці Наді з'явилося чергове фото, яке розбурхало мережу. Виконавиця продемонструвала неординарний look та звернулася до 5-мільйонної аудиторії підписників.

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Знаменитість постала перед камерою на тлі сірої стіни. Вона завжди вміло демонструє свій оригінальний стиль в одязі та невпинно диктує тренди українським модницям.

Неординарний look Наді Дорофєєвої

Надя зображена на світлині у короткій сірій футболці з написом. Поверх неї артистка одягнула атласний ніжно-бежевий топ з мереживом. Такий верх поєднала із штанами молочного кольору з високою посадкою.

Волосся зірка заплела у дві коси і залишила декілька пасм, що спадали на обличчя. На обличчі Дорофєєва зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду. Доповнила своєрідний образ лаконічними прикрасами: невеликими сережками-кільцями та каблучками.

"Ну що, кому там було дуже спекотно?", – написала під фото Надя.



Надя Дорофєєва одягнула мереживний топ поверх футболки / Instagram / @nadyadorofeeva