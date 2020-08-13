Успішна виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася кумедними світлинами, що були зроблені на подвір'ї її заміського будинку. Разом із чоловіком Володимиром Дантесом артистка влаштувала заняття йоги, чим неабияк потішила фанатів.

Надя Дорофєєва є однією із найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Нею захоплюються тисячі модниць у різних куточках країни. На особистій інстаграм-сторінці вона часто показує останні новинки зі світу моди. Проте знаменитість не забуває ділитися особистим життям. Інколи у її профілі можна побачити романтичні світлини з коханим.

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Та в одній з останніх публікацій зірка вирішила потішити понад 5-мільйонну аудиторію підписників кумедним моментом із сімейного життя.

Оскільки зіркова пара поки не наважується відправлятися у закордонні мандрівки, то весело та активно проводить час на свіжому повітрі поруч із заміським будинком. На подвір'ї маєтку Наді та Володимира є великий басейн, розкішна тераса та газон, де можна грати ігри, влаштовувати різноманітні активності.

Так, у вихідний Дорофєєва та Дантес вирішили розважитися. Раніше вони проводили час у басейні та приймали сонячні ванни на території особняка, а тепер влаштували акробатичні ігри у дворі. Зіркове подружжя вирішило відтворити одну з асан йоги. Закохані не впоралися з рівновагою і кумедно впали.

"Акробати на ваші свята", – підписала фото співачка.



Дорофєєва та Дантес розважаються на власному подвір'ї / Instagram / @nadyadorofeeva



Смішне падіння Дорофєєвої та Дантеса / Instagram / @nadyadorofeeva

У коментарях прихильники пари зазначають, що вони порадували їх спільними знімками і навіть у такій ситуації виглядають дуже мило.