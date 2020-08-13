Успешная исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась забавными фотографиями, которые были сделаны во дворе ее загородного дома. Вместе с мужем Владимиром Дантесом артистка устроила занятия йоги, чем очень порадовала фанатов.

Надя Дорофеева является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Ею восхищаются тысячи модниц в разных уголках страны. На личной инстаграм-странице она часто показывает последние новинки из мира моды. Однако знаменитость не забывает делиться личной жизнью. Иногда в ее профиле можно увидеть романтические фотографии с любимым.

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И в одной из последних публикаций звезда решила порадовать более 5-миллионную аудиторию подписчиков забавным моментом из семейной жизни.

Поскольку звездная пара пока не решается отправляться в заграничные путешествия, то весело и активно проводит время на свежем воздухе рядом с загородным домом. Во дворе поместья Нади и Владимира есть большой бассейн, роскошная терраса и газон, где можно играть в игры, устраивать различные активности.

Так, в выходной Дорофеева и Дантес решили развлечься. Ранее они проводили время в бассейне и принимали солнечные ванны на территории особняка, а теперь устроили акробатические игры во дворе. Звездные супруги решили воспроизвести одну из асан йоги. Влюбленные не справились с равновесием и забавно упали.

"Акробаты на ваши праздники", – подписала фото певица.



Дорофеева и Дантес развлекаются на собственном дворе​ / Instagram / @nadyadorofeeva

Смешное падение Дорофеевой и Дантеса / Instagram / @nadyadorofeeva

В комментариях поклонники пары отмечают, что они порадовали их совместными снимками и даже в такой ситуации выглядит очень мило.