39-летняя Лилия Ребрик – не только успешная телеведущая и актриса, но и образцовая мама и жена. Она часто демонстрирует семейную идиллию в сети, и на этот раз устроила горячую фотосессию и показала себя с совершенно новой стороны.

После утреннего эфира в Киеве Лилия Ребрик уже вечером в пятницу, 11 сентября, появилась на сцене театра в Черкассах. Звезда выступила со спектаклем "All inclusive или Номер 13", а после фотографировалась за кулисами в откровенном образе. Кадры она запостила в своем Инстаграме.

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Актриса позировала в одном белье. На ней атласный кружевной комплект, состоящий из майки и коротких шорт. Чтобы подчеркнуть талию, Лилия Ребрик надела пояс-корсет. Обаяния образу добавили колготы в сеточку и красные туфли-лодочки на каблуках.

Звезда позировала с макияжем, который выделял глаза, и без укладки. Сексуальности кадрам добавила сама звезда благодаря откровенным позам. Она эффектно показала свою фигуру и длинные ножки, а для одного из фото появилась рядом с контрабасом.

"Закулисье" или то, что вы не увидите каждый день. Соблазнительной пятницы", – лаконично подписала Лилия Ребрик провокационные фотографии и отметила, что фотографировала ее коллега по сцене Ксения Вертинская.



Лилия Ребрик в кружевном белье/ Фото Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик в кружевном белье / Фото Instagram / @liliia.rebrik