39-річна Лілія Ребрик – не лише успішна телеведуча та акторка, а й зразкова мама і дружина. Вона часто демонструє сімейну ідилію в мережі, та цього разу влаштувала гарячу фотосесію і показала себе з зовсім іншого боку.

Після ранкового ефіру в Києві Лілія Ребрик уже ввечері в п'ятницю, 11 вересня, з'явилась на сцені театру в Черкасах. Зірка виступила з виставою "All inclusive або Номер 13", а після фотографувалась за лаштунками у відвертому образі. Кадри вона поширила у своєму інстаграмі.

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Акторка позувала у самій білизні. На ній атласний мереживний комплект, який складається з майки та коротких шортів. Аби підкреслити талію, Лілія Ребрик одягла пояс-корсет. Звабливості образу додали колготи в сіточку та червоні туфлі-човники на підборах.

Зірка позувала з макіяжем, який виділяв очі, та без укладки. Сексуальності кадрам додала сама зірка завдяки відвертим позам. Вона ефектно показала свою фігуру та довгі ніжки, а для одного з фото постала поряд з контрабасом.

"Залаштунки" або те, чого ви не побачите щодня. Спокусливої п'ятниці", – лаконічно підписала Лілія Ребрик провокативні світлини та зазначила, що фотографувала її колега по сцені Ксенія Вертинська.



Лілія Ребрик у мереживній білизні / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик у мереживній білизні / Фото Instagram / @liliia.rebrik