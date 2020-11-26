Американская звезда Крисси Тейген почти 2 месяца назад потеряла ребенка на большом сроке беременности. Она призналась, что до сих пор находится в депрессии.

Подробностями личных переживаний звезда поделилась на своей твиттер-странице. После горькой потери ребенка она реже начала выходить на связь в сети. На днях она нарушила молчание и призналась, что находится в депрессии.

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"Я не часто пишу в твиттер, потому что нахожусь в глубокой депрессии. Но не волнуйтесь, мне оказывают помощь, и я скоро восстановлюсь. Они позвонят, когда мне станет лучше, и я буду готова к встрече, и ты сможешь заскочить и схватить меня, хорошо? Спасибо и люблю тебя!" – обратилась к незнакомцу Крисси, вероятно, к мужу Джону Ледженду.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you! — chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020

Стоит добавить, что супруги уже воспитывают двоих детей – 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза.

Что известно о третьей беременности Крисси Тейген

Беременность модель обнародовала в клипе мужа Джона Ледженда на песню Wild. Впоследствии она опубликовала видео с первого УЗИ, на которое пошла с 4-летней дочкой Луной. Звезда призналась, что до обследования не чувствовала движений ребенка, поэтому оказалась на постельном режиме, хотя с малышом все было хорошо.

Несколько недель она крайне редко вставала с постели из-за кровотечения. Крисси Тейген принимала ванну лишь дважды в неделю и старалась совсем не вставать. Спустя несколько дней ее госпитализировали, однако тогда блогер просила фанатов не ставить ей диагноз и не жалеть, ведь она чувствовала себя хорошо, а ребенок рос. В начале октября у нее случился выкидыш, а снимки ужасного момента тронули весь мир.